ضبط مركز خاص لعلاج الإدمان يعمل دون ترخيص بالزقازيق 

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، وبمشاركة قوة من مباحث قسم شرطة مركز الزقازيق، ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وعضو فني من مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.

مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها إنه تم خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من 4 طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها ما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء.

تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد شهريا

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن فريق التفتيش عثر علي 35 شخص من المدمنين والمرضي النفسيين، محتجز بالمركز، دون وجود أي فريق طبي أو إشراف طبي عليهم، وعدم توافر الاشتراطات الصحية طبقاً لقانون رعاية المرضى النفسيين، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد شهريا على حد قولهم، وقامت قوات الشرطة باحتجاز 3 من مشرفي المركز وتسليمهم لقسم الشرطة، وتشميع المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم 1800 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة علي المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً علي عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمفتشي الحملة، ولجميع المشاركين في هذا العمل من مباحث التموين ورجال الشرطة، وفريق إدارة العلاج الحر وغيرهم، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.