عاجل.. القبض على المتهمين بحرق مركز إدمان وقتل 6 بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصحة لعلاج الإدمان «بدون ترخيص» كائنة بدائرة قسم الدخيلة، عقب نشوب حريق بها وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من النزلاء.

وبمناقشة المتهم، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة القسم، اعترف بقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين «محددين» باستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة «بدون ترخيص» لعلاج الإدمان، وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لاعتراضه على حجزه، ما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر، وهروبه عقب ذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة «مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها، كما تم استهداف كلاً من «شريكى مدير المصحة، 3 من العاملين بالمصحة مشرفين، مالك الفيلا»، بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.