«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تصعيد في الضفة من جيش الاحتلال والمستوطنين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «ما بين مداهمات واعتقالات.. تصعيد كبير في الضفة من جيش الاحتلال والمستوطنين».

وقال التقرير: «لا تزال مدن الضفة الغربية تشهد تصعيدا من جيش الاحتلال والمستوطنين ما بين مداهمات متواصلة وتهجير ممنهج واعتقالات وانتهاكات عديدة أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المصابين».

وأضاف: «اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة لم تخلو من اعتقالات مكثفة تركزت في محافظات جينين وقلقيلية والخليل وطولكرم لإخماد أي صوت يدافع عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة، فبلغ عدد المعتقلين في 3 أشهر نحو 6 آلاف أسير بينهما 200 امرأة ونحو 400 طفل».

وتابع: «حصار شامل يفرضه الاحتلال لخنق الضفة عبر نقاط عسكرية وحواجز أمنية لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات تفتيش مذلة؛ فأصبحت عبارة عن جزر منعزلة دفعت إلى ركود تام في حركة التجارة والتنقل علاوة على السماح للمستوطنين الإسرائيليين للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ودفعت سياسة الإفلات من العقاب إرهاب المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة تحت مظلة جيش الاحتلال».