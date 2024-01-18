6 أطعمة تساعد على زيادة التركيز.. «علشان ولادك يحلوا في الامتحانات»

الآلاف من التلاميذ والطلاب يؤدون امتحانات نصف العام هذه الأيام، وتتساءل السيدات عن أطعمة تساعد على زيادة التركيز، خاصة قبل الذهاب إلى الامتحانات، إذ ترفع الأمهات حالة الطوارئ خلال هذه الفترة لتهيئة الأجواء للأولاد لمذاكرة دروسهم وتحصيل درجات عالية في مختلف المراحل التعليمية، ووفق الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، فهناك الكثير من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة التركيز خلال هذه الأيام.

6 أطعمة تساعد على زيادة التركيز

استشاري التغذية العلاجية، توضح 6 أطعمة تساعد على زيادة التركيز، وقالت إنها مهمة خاصة في الفترات التي يحتاج فيها الأطفال والكبار إلى زيادة تركيزهم سواء في الامتحانات أو العمل، وهي كالتالي:

- المكسرات

تحتوي المكسرات على الكثير من الألياف والدهون الصحية التي تساعد على زيادة التركيز وبخاصة فترة الامتحانات، فضلا عن الأوميجا 3، التي تمنح ابنك تركيزا عاليا.

- البيض

يحتوي البيض على قيم غذائية عالية، من بينها البروتين وفيتامين ب، بالإضافة إلى مادة الكولين التي تعمل على تغذية الروابط العصبية الموجودة بين خلايا الدماغ ما يعزز التركيز.

- المأكولات البحرية

الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية، من بين 4 أطعمة تساعد على زيادة التركيز، لاحتوائها على أحماض الأوميجا 3، التي تعزز وظائف التركيز والتفكير.

- النشويات الصحية

النشويات الصحية تعزز التركيز لدى الأطفال، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة، من بينها، البطاطا الحلوة، الخبز الأبيض، البقوليات، والحبوب الكاملة التي تساعد على التركيز والتذكر أيضا.

- الكبدة

تحتوي الكبدة على الكثير من الحديد وهو ما يزيد التركيز.

- اللحوم الحمراء

يجب على الطلاب تناول اللحوم الحمراء لزيادة التركيز لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والحديد.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة البعد عن الأطعمة المقالية والمياه الغازية، فضلا عن اللحوم المصعنة.

ووفق علي يحيى، الخبير التربوي، لـ«الوطن»، فهناك عدة نصائح للطلاب ليلة الامتحان، من بينها، الابتعاد عن التوتر الذي يشتت الطالب ويجعله في حالة عدم تركيز، فضلا عن تجنب السهر وضرورة حصول الجسم على نوم كاف لزيادة التركيز، والحرص على تناول الفاكهة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.