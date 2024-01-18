3 أسباب توضح الفوائد الصحية لتناول المكسرات.. «علشان قلبك»

المكسرات من الأطعمة المفيدة للجسم لاحتوائها على الكثير من الأحماض الدهنية غير مشبعة وعدد من العناصر المغذية التي يحتاجها الجسم، حيث تعمل على خفض مستوى السكر في الدم، فضلا عن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أنّها مفيدة لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، لا تزيد الوزن، لذلك فهناك 3 أسباب توضح الفوائد الصحية لتناول المكسرات، بحسب موقع «مايو كلينك» الطبي.

3 أسباب توضح الفوائد الصحية لتناول المكسرات

وتوضح «الوطن»، 3 أسباب توضح الفوائد الصحية لتناول المكسرات، بحسب الموقع الطبي، وهي كالتالي:

1- تحتوي المكسرات على الألياف التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم فضلا عن أنها تشعرك بالشبع.

2- تحوي المكسرات دهون غير مشبعة وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وتفيد صحة القلب.

3- كما تحتوي المكسرات على البروتين المفيد لصحة القلب.

الفوائد الصحية لتناول المكسرات

وهناك 3 أسباب توضح الفوائد الصحية لتناول المكسرات التي تعزز صحة القلب، وهي:

- احتواء المكسرات على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- كما تحتوي المكسرات على الستيرولات النباتية، التي تقلل مستوى الكوليسترول.

فوائد المكسرات على شرايين القلب

ووفق الدكتور محمد كمال، استشاري القلب، فإنّ تناول المكسرات يعمل على تحسين صحة الشرايين، وتقليل خطر التعرض لجلطات الدم، فضلا عن تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب، وخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، كما تعمل على تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ونصح الطبيب بضرورة تناول المكسرات غير المملحة، وإدراجها في النظام الغذائي بشكل أسبوعي، من بينها اللوز والبندق، وغيرهما من المكسرات المفيدة لصحة الجسم، فضلا عن إضافة زيوت المكسرات إلى الطهي بدلا من الزيوت غير الصحية التي تستخدمها السيدات في إعداد الأطعمة.