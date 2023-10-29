«سلامة الغذاء»: البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

كشفت هيئة سلامة الغذاء عن عدد الشحنات الغذائية المُصدّرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، والتي وصلت إلى 3320 شحنة بإجمالي 135 ألف طن، تنوعت ما بين 580 صنفًا من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، ثم الفول بإجمالي 3000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليه المانجو والفراولة بإجمالي 6000 طن لكل منهما.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم ليبيا والسودان والمغرب من إجمالي 149 دولة مستوردة.

ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول

ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 472 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 462 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1522 رسالة بنحو 410 آلاف طن، وتم رفض 16 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 175 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وفرنسا والبرازيل.

تقرير مركز معلومات الإدارة العامة

وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الشحنات الغذائية الواردة إليه بإجمالي 487 شحنة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 450 شحنة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 400 شحنة.