بدء رصف شارع «مسجد البيلي الشرقاوي» ببيلا في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء رصف شارع مسجد البيلي الشرقاوي بمدينة بيلا، بإجمالى أطوال 360 متر، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 - 2023، مشدداً علي الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بيلا بالتواجد الميداني، والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة

وأكد المحافظ، أنّ محافظة كفر الشيخ مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي، وتيسير حركة المواطنين، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رصف شارع مسجد البيلي الشرقاوي ببيلا

وفي سياق متصل، أجري أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبي رئيس مدينة بيلا، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بشارع مسجد البيلي الشرقاوي بالمدينة، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.