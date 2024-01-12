أوقاف كفر الشيخ تطلق قافلة دعوية كبري إلى بيلا

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشارك في هذه القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الوهاب سعد صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وعدد من الأئمة والخطباء.

افتتاح مسجد في سيدي سالم

كما افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد القصابي الكبير بإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ فؤاد ناجي، مدير عام إدارة أوقاف سيدي سالم غرب.

وكيل الوزارة: جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.