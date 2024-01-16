حملات لرفع كفاءة شوارع مركز بيلا في كفر الشيخ

واصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، متابعة أعمال النظافة والإنارة العامة بمداخل المدينة والوحدات المحلية على الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع.

رفع تراكمات القمامة

وفي هذا الإطار، تابعت رئاسة المركز والمدينة، أعمال جهاز النظافة من رفع تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبى الطريق والأرصفة، وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، بجانب تمهيد ومسح عدداً من الطرق بالمدينة، لتسيير حركة المرور أمام المواطنين على مدار اليوم الكامل، للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة لإظهار مدينة بيلا بالصورة الجمالية.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة بيلا، أعمال إدارة التنمية من قص وتهذيب الأشجار ونظافة ورى الأشجار بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية والمنتزهات بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الطرق وشوارع المدينة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ونيل رضاهم، وإظهار الشكل الجمالي اللائق للمدينة.

استمرار أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال رفع مخلفات القمامة والتراكمات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى وتوابعها، ونقلها للمقالب الوسيطة، بجانب مرور رؤساء القرى على عدد من المنشآت الحكومية والمدارس لمتابعة مستوى النظافة وانتظام الامتحانات وسير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استمرار أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بعدد من القرى.