حملات نظافة وتجميل في شوارع مركز بيلا بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات نظافة وتجميل موسعة، استهدفت رفع مخلفات القمامة، ورفع كفاءة الشوارع والأحياء بالمدينة وقرى المركز، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمنظومة النظافة لشوارع مركز ومدينة بيلا.

رفع كميات كبيرة من القمامة

وفي هذا السياق؛ نفذ جهاز النظافة بالمدينة والوحدات المحلية، أعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة، وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بشوارع وأحياء المدينة، ورفع القمامة من نقاط التجميع من نطاق الوحدات المحلية لمركز بيلا.

كما قامت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، بحملة تهذيب وقص وري الأشجار والنخيل بالمنتزهات وشوارع وقطاعات المدينة، وتم رفع كافة مخلفات نواتج القص والتهذيب من خلال جهاز النظافة بالمدينة وسيارة الكهرباء بمجلس مدينة بيلا.

نقل مخلفات القمامة إلى الأماكن المُخصصة لها

يأتي ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المُخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وجارٍ متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بكافة شوارع المدينة والمركز، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.