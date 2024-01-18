أستاذ دراسات دولية: الصين قادرة على إيجاد حل بين إيران وباكستان

قال الدكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية، إنَّ الأزمة بين إيران وباكستان خطيرة خاصة أنّها تحدث بين قوتين فعاليتين في المنطقة، فباكستان دولة نووية، وإيران دولة لها نفوذ كبير في منطقة الشرق الأوسط، والبلدين تربطهما علاقة طيبة مع الصين، كما أن هناك توترات في العالم تظهر اليوم بشكل كبير، وعلى بكين أن تسعى لاحتواء أي دور أمريكي في هذا الإطار.

وأضاف «شاهر»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ الصين قلقة لما يجري اليوم من توتر بين إيران وباكستان لذلك على بكين أن تسعى لإيجاد حل لهذا الموضوع، وأشار إلى أن السياسة الصينية قادرة على لعب هذا الدور، خاصة أن لها علاقات جيدة مع البلدين، وليس لهما مصلحة بالذهاب أكثر في تصعيد المواجهة بينهما.

وأشار إلى أنَّ الصين لها علاقات طيبة مع إيران بشكل كبير، سواء علاقات اقتصادية أو عسكرية، كما أن العلاقات بين البلدين تاريخية نتيجة توقيع اتفاق استراتيجي بين البلدين، كما أن نجاح الصين في المصالحة بين السعودية وإيران، يشير إلى التطور الكبير في العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنَّ باكستان لها مصالح كبيرة مع الصين، وبكين تخشى أن تكون للهند دورا في المستقبل أو تلعب دورا في هذه الأزمة خاصة أن هناك حساسية بين الهند وباكستان، لافتا أن أمريكا تسعى لتفعيل دور الهند لتكون فاعلة في مواجهة الصين.