مفاجأة في عدد القتلى بهجوم إيران اليوم.. «ليسوا إيرانيين»

كشفت إيران عن ارتفاع عدد القتلى في هجوم إيران اليوم إلى 9 أشخاص مؤكّدة أنهم غير إيرانيين.

عدد القتلى في هجوم إيران اليوم

نقلت وكالة الانباء الإيرانية، عن علي رضا مرحمتي مساعد محافظة سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، أنَّ الهجوم الذي انطلق من الأراضي الباكستانية ضد أراضي ونقاط حدودية سمع دويه عند الساعة 4.30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أنَّ مواطنين سمعوا دوي عدة انفجارات في مدينة سراوان وتبين بعد التحريات، أن باكستان قصفت إحدى القرى الحدودية الإيرانية، بالصواريخ، مؤكدًا أنَّ الهجوم الباكستاني أسفر عن مقتل 9 أشخاص غير إيرانيين.

الرئيس الباكستاني يشدد على أهمية العلاقات بين البلدين

وفي سياق متصل، أكّد الرئيس الباكستاني عارف علوي أهمية العلاقات الأخوية بين ايران وباكستان، مشددًا على ضرورة اعتماد الدبلوماسية والمحادثات بين البلدين للتوصل الى مقاربات تسهم في معالجة التحديات المشتركة.

وكانت باكستان قد شنت هجومًا وصل خلاله عدد القتلى في هجوم إيران اليوم إلى 9 أشخاص، وذلك ردًا على هجوم شنته إيران يوم الثلاثاء الماضي على معاقل لتنظيم جيش العدل في مناطق باكستانية.