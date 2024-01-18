رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القومي للإعاقة» يشارك في فاعليات مؤتمر «مشروع مهني 2030»

كتب:

حبيبة فرج
02:35 م | الخميس 18 يناير 2024
الدكتورة إيمان كريم

الدكتورة إيمان كريم

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات المؤتمر الأول للتدريب المهني «مشروع مهني 2030»، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأكّدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المجلس في المؤتمر تأتي كونه شريكا مع وزارة العمل في التنسيق مع لجنة التشغيل والتدريب بالوزارة لمتابعة استيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنَّ «مشروع مهني 2030»، خطوة مهمة في تقليل الفجوة بين الشباب وأصحاب الأعمال فيما يخص الحصول على فرصة عمل مناسبة بالنسبة للشباب، وتوفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعات أصحاب الأعمال، ومن القلب من كل هذا الشباب ذوي الإعاقة الذي سيكون لهم نصيب في الاستفادة من التدريبات المهنية والعملية المقررة ضمن المشروع.

وأشارت إلى أنَّ المجلس يسعى دوما من خلال استراتيجيته وإدارته وبرامجه والشركاء الذي يتعاون معهم إلى دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل والإنتاج، وتدريبهم على فكر العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ المزيد:

مدبولي: ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أجندة اجتماع اليوم

"التضامن": تقييم مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع معايير جودة لها

خبيرة أممية: النزاعات المسلحة تعرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر

وزارة الشباب والرياضة تطلق حملة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مدبولي يشهد توقيع مذكرة شراكة بين 10 جهات لتحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

المعهد القومي للحوكمة يتولى دعم وتمكين وتطوير الأشخاص ذوي الإعاقة
بقلم حبيبة فرج