«القومي للإعاقة» يشارك في فاعليات مؤتمر «مشروع مهني 2030»

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات المؤتمر الأول للتدريب المهني «مشروع مهني 2030»، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأكّدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المجلس في المؤتمر تأتي كونه شريكا مع وزارة العمل في التنسيق مع لجنة التشغيل والتدريب بالوزارة لمتابعة استيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنَّ «مشروع مهني 2030»، خطوة مهمة في تقليل الفجوة بين الشباب وأصحاب الأعمال فيما يخص الحصول على فرصة عمل مناسبة بالنسبة للشباب، وتوفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعات أصحاب الأعمال، ومن القلب من كل هذا الشباب ذوي الإعاقة الذي سيكون لهم نصيب في الاستفادة من التدريبات المهنية والعملية المقررة ضمن المشروع.

وأشارت إلى أنَّ المجلس يسعى دوما من خلال استراتيجيته وإدارته وبرامجه والشركاء الذي يتعاون معهم إلى دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل والإنتاج، وتدريبهم على فكر العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.