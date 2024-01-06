«القومي لذوي الإعاقة»: «حالة خاصة» يلفت الانتباه لأهمية دمج مرضى التوحد في المجتمع

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مسلسل حالة خاصة من الأعمال الدرامية التي تهدف إلى تسليط الضوء على حالات التوحد، والتوعية حول التعامل معهم وأهمية دمجهم في المجتمع واستغلال مهارتهم وقدراتهم المختلفة.

مسلسل حالة خاصة ومرضى التوحد

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لـ«الوطن»، أن مسلسل حالة خاصة يلفت الانتباه إلى أهمية اندماج مرضى التوحد وذوي الإعاقة بشكل عام في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن المجلس يبذل جهودا لتحقيق ذلك الهدف.

وقالت إن التوعية هي واحدة من أهم الجهود المبذولة من أجل دمج مرضى التوحد في المجتمع، ومن شأن مسلسل حالة خاصة أن يساهم فيها بشكل أو بآخر، كما لفتت إلى أن المجلس ينظم العديد من الأنشطة لنشر الوعي بين المواطنين حول هذا المرض.

جهود القومي للإعاقة لدمج مرضى التوحد

ومن جهود المجلس القومي للإعاقة لدمج مرضى التوحد في المجتمع تنظيم الحلقات النقاشية والورش التدريبية المختلفة للتوعية حول مرض التوحد، وأسبابه وكيفية التعامل معه بالشكل السليم، موضحة أن المجلس يستهدف من هذه الحلقات، أسرة أصحاب مرض التوحد، والمتعاملين معهم بشكل مباشر لعدم خدش مشاعرهم بأي سوء.

كما لفتت إلى أن مرضى التوحد لديهم نسبة تركيز عالية جدا، والمجلس يسعى إلى نشر الوعي لاستغلال نسب التركيز العالية لديهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في أنشطة مختلفة، ومن أبرز مبادرات المجلس التي عملت على هذا الملف، هي مبادرة «أسرتي قوتي»، والهدف منها توعية كافة المحطين والمتعاملين مع هذه الفئة.