«تعليم كفر الشيخ»: تغيب 153طالبا في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنّه تابع أول أيام امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، اليوم، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن على سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

تغيب 153 طالبا وطالبة في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ المقيد بالشهادة الإعدادية «عام ومهني»، 61 ألفا و492 طالبا وطالبة، وأدى 61 ألفا 339 طالب وطالبة، فيما تغيب 153 طالبا وطالبة، كما أدى الامتحان في الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة 37 طالبا وطالبة، وتغيب عن الامتحان طالبين «صم».

التشديد على عدم السماح باصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد القرارات الوزارية للامتحانات، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة، اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.