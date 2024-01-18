محافظ كفر الشيخ يبحث مع «حماية البحيرات» سُبل تنمية الثروة السمكية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التي تشهدها بحيرة البرلس.

مناقشة أعمال إزالة التعديات على بحيرة البرلس

وقال المحافظ، إنه تم مناقشة أعمال إزالة التعديات والتطهير والتكريك ببحيرة البرلس، فضلاً عن بحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التي تشهدها بحيرة البرلس، للمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية، وتطوير البحيرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، وتوفير فرص عمل، في ظل إطلاق الدولة لعدد من مشروعات الثروة السمكية العملاقة، ومنها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون في محافظة كفر الشيخ.

تبادل الدروع التذكارية

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ كفر الشيخ، والمدير التنفيذي لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، الدروع التذكارية للمحافظة، تقديرا لمجهودات كل الجهات المعنية، التي ساهمت في تطوير الثروة السمكية في مصر.