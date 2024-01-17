معلومات عن تمثال «رع حور آختي» في متحف كفر الشيخ.. أحد آلهة مصر القديمة

يعرض متحف كفر الشيخ تمثال من التماثيل الأثرية النادرة، وهو تمثيل للإله التوفيقي الذي يجمع بين رع والإله حورس «رع حور آختي» وتعني «رع حورس من بين الأفقين»، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة.

معلومات عن تمثال «رع حور آختي»

ووفقاً لبيان صادر عن المتحف، فإنّ «رع حور آختي» هو أحد آلهة مصر القديمة ويجمع فيه قدماء المصريين بين المعبود «رع» الممثل بقرص الشمس والمعبود «حورس» المُمثل بالصقر، واعتقد قدماء المصريين أنّ الشمس هي مصدر الحياة واعتبروها إله وأسموه «رع، وانتشرت تلك العقيدة بصفة خاصة في شمال مصر، وكانت مدينة أون «هليوبوليس»، وفي الجنوب انتشرت عبادة «حورس»، ثم بعد اتحاد الوجهان الشمالي والجنوبي وحد بين معبود الشمال والجنوب في صورة «رع حور آختي».

وأضاف البيان، أنّ المصريون القدماء استخدموا كلمة «آخت»، التي تُترجم تقليديًا على أنها «أفق»، للإشارة إلى المكانين البعيدين والغامضين، حيث ارتفع إله الشمس ويغيب يومياً، ويولد أيضاً من جديد إلى الأبد في الحياة الآخرة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.