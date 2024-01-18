«علوم سوهاج» تنظم ورشة عمل عن كيفية صيانة الأجهزة العلمية

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان «كيفية صيانة الأجهزة العلمية»، لمساعدة المتدربين في اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع الأجهزة العلمية وكيفية اكتشاف أعطالها، في قاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إنّ جامعة سوهاج تحرص على صيانة الأجهزة العلمية والإلكترونية في كليات الجامعة بصفة مستمرة، موضحا أنّ الورشة تناولت العديد من الموضوعات، منها أنواع الأجهزة العملية وكيفية استخدامها، كيفية تفادي الأعطال واحتياطات الأمن والسلامة في التعامل معاها، وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة واستخدام قطع الغيار البديلة من السوق المحلية، إلى جانب كيفية التصرف حيال الأعطال الكبيرة، وكيفية شراء الأجهزة العلمية بما يلائم البنية التحتية للكلية.

التدريب على استخدام العدد

وأضاف الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، أن الورشة حاضر بها الدكتور عبدالرحمن محمد حسام بقسم الفيزياء، حيث تناولت الندوة جزئين أحدهما نظري والآخر عملي، للتدريب على استخدام العدد اليدوية والكهربائية، وكيفية صيانة بعض الأجهزة مثل الأفران والمقلبات وأجهزة القياس الرقمية والحضانات، وكيفية الاستفادة من الأجهزة التالفة وغير القابلة للصيانة من ناحية جعلها قطع غيار لأجهزة أخرى بدل من تكهينها، إلى جانب أنه تم عرض نبذة عن كيفية تصميم بعض الأجهزة العلمية والدوائر التي تخدم الأفكار البحثية.