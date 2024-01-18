طريقة جديدة لمشاهدة مباراة مصر وغانا الحاسمة في أمم أفريقيا.. عبر الإنترنت

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة منتخب مصر وغانا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الحالي، حيث تبحث الجماهير عن طريقة لمشاهدة المباراة الحاسمة للفراعنة، والتي يسعون خلالها لتعويض التعثر في اللقاء الأول أمام موزمبيق بالسقوط في فخ التعادل 2 - 2.

وإلى جانب القنوات المفتوحة المقرر أن تنقل مباراة مصر وغانا مجانا، فهناك وسيلة واحدة لمتابعة اللقاء عبر الإنترنت، إذا تعذر عليك مشاهدتها عبر شاشة التليفزيون، فما هي؟

طريقة وحيدة لمشاهدة مباراة مصر وغانا عبر الإنترنت

اللقاء المقرر له العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، سيذاع عبر الإنترنت، بطريقة واحدة، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق «TOD TV» أعلن إذاعته لكل مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

هل تذيع القناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية؟

قنوات مفتوحة عديدة أيضا أعلنت إذاعة مباراة مصر وغانا، ليس من ضمنها على القناة الجزائرية الأرضية، التي حصلت على حقوق بث 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ف مقدمتها مباريات المنتخب الجزائري، فضلا عن مباراة وحيدة لمصر في الدور الأول والتي جمعته مع موزمبيق.

منتخب مصر سقط في فخ التعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، بينما خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بثنائية لهدف في الدقيقة الأخيرة.

منتخب مصر يدخل مواجهة غانا محتلا المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، خلف كاب فيردي متصدر المجموعة بثلاثة نقاط، بينما يحتل موزمبيق المركز الثالث بنقطة أيضا، وأخيرا غانا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني، في طريقه لحصد اللقب القاري الغائب عن خزائنه من 14 عاما، وتحديدا منذ آخر لقب عام 2010.