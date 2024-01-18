مدرب الوداد السابق: مواجهة مصر وغانا ستكون مصيرية

أكد عمر نجيح، مدرب الوداد ومساعد وليد الركراكي السابق، أن مدرب منتخب المغرب يعمل دائمًا على تجهيز اللاعبين نفسيًا وسيكولوجيًا، وهذه موهبة فطرية لديه حتى في طريقة كلامه وتعامله مع مختلف الشخصيات.

دائمًا مصر مشجعة للمغرب.

وأشار «نجيح» خلال مداخلة فيديو عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن تصريحات ليس بها سوء نية، موضحًا أن الشعب المغربي دائمًا ما يشجع على فوز المنتخب المصري، ودائمًا مصر مشجعة للمغرب.

وقال عمر نجيح، إن مواجهة مصر وغانا هي مواجهة مصيرية، مؤكدًا تمنيه للمنتخب المصري الفوز، منتخب غانا ليس سهلًا، ولكن من المعروف أن المنتخب المصري عندما يعزم على الفوز تكون الثلاث نقاط من نصيبه، ويصعد للدور الثاني.

المنتخب المصري له مركزة في أفريقيا

وأضاف أنه بالنسبة لمواجهة المنتخب المصري والمنتخب المغربي، يتمنى هذه المواجهة لأنها ممتعة وفريدة من نوعها، ولا يتمنى هذه المواجهة إلا في النهائي لأن المنتخب المصري له مركزة في أفريقيا.