تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا

فرصة جديدة ستكون أمام منتخب مصر من أجل مصالحة الجماهير المصرية، ومحو آثار التعادل المخيب، الذي حسم مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي كانت أمام موزمبيق، رفيقه في المجموعة الثانية، ومعهما الرأس الأخضر وغانا، ويولي الجماهير اهتمامًا كبيرًا لتلك المباراة التي ستحسم بشكل كبير مصير منتخب مصر في تلك البطولة.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لها؟

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

ساعات قليلة وينطلق الاختبار الثاني لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك عندما يقف وجهًا لوجه أمام غانا، الذي يعتبر أحد أهم وأشرس نجوم المجموعة الثانية، رغم سقوطه المفاجئ على يد كاب فيردي، في الجولة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا، بهدفين لهدف، لكن يعتبر البعض أن المباراة المرتقبة بين مصر وغانا ستكون بمثابة نهائي مبكر بين العملاقين.

تنطلق مباراة مصر وغانا، غد الخميس، 18 يناير 2023، في العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية، لمباريات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وسيتم نقل المباراة على العديد من القنوات المفتوحة في العالم العربي، ويرصد التقرير أبرزها.

قناة الجزائرية الأرضية: تردد 11623 H معدل ترميز 27500.

قناة الرياضية المغربية 3: تردد 11615 H معدل ترميز 27500.

قناة الرياضية السعودية 3: تردد 11227 H معدل ترميز 27500.

قناة الكأس الرياضية 1: تردد 12346 H معدل ترميز 27500.

قناة الجماهير الرياضية: تردد 12398 H معدل ترميز 27500.

مباريات البطولة بالكامل تذاع بشكل حصري، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وهي القنوات الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات البطولة، لكن القنوات المذكورة سلفًا قررت إذاعة البطولة بشكل مجاني، من أجل دعم مشوار منتخبات بلادها.