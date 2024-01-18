«القاهرة الإخبارية»: تركيا لديها قلق بالغ من اتساع الحرب في المنطقة

قال عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة، إنَّ وزير الخارجية التركي أكّد أن قيام إسرائيل بالتوسع والاستيطان تعد سرقة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، كما أنَّه من غير المقبول شرعنة الحرب التي تشنها إسرائيل تحت ذرائع أمنية، وتركيا ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من بلادهم.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أنَّ وزير الخارجية التركي أوضح أنَّ الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، كما أنه أشار إلى أنَّ التهديد أو المهددين الحاليين في المنطقة ليست إسرائيل، ولكن الفلسطينيين ودول المنطقة.

وأشار إلى أنَّ هذا التصريح مهم فتركيا لديها قلق شديد للغاية من اتساع للحرب، وهي متسعة الآن بشكل أو بآخر، ولكن تحول مناطق الصراع من فلسطين إلى عدة دول في المنطقة يثير قلق تركيا بشكل كبير.

الموقف الإسلامي والعربي هام

وأكّد أنَّ وزير الخارجية التركي أشار إلى أن الموقف الإسلامي والعربي كان مهما في عملية صحوة الرأي العام العالمي بشأن القضية الفلسطينية، مردفا: «لمسنا من خلال تصريحات الوزير بأن الموقف العربي والإسلامي ليس بالمستوى المطلوب للضغط بشكل كبير لإيقاف هذه الحرب، ومن الضروري تفعيل هذا الدور أكثر والتشاور واتخاذ موقف مشترك».