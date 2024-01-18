خبير علاقات دولية: مصر تتحرك لحشد الرأي العام العالمي من أجل القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ مصر تتحرك على كل المحاور لحشد الرأي العام الدولي من أجل القضية الفلسطينية، من خلال تطويع دبلوماسيتها وعقد لقاءات مكوكية مع قادة العالم وعقد الكثير من الاتصالات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجهود تأتي في إطار الرؤية المصرية بضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم اتساع رقعة الصراع.

وأكد أنّ زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى مصر تأتي في توقيت حساس ودقيق تمر به القضية الفلسطينية، حيث تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة.

وشدد على أنّ الجانب الإسرائيلي لا يعبأ بالمجتمع الدولي، وأنّ استمرار الصراع داخل قطاع غزة سيؤدي إلى اتساعه ودخول المنطقة إلى دائرة من العنف لا تنتهي.