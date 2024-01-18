«القاهرة الإخبارية»: أمريكا أعادت تصنف جماعة الحوثي «كيانا إرهابيا»

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أعادت تصنف جماعة الحوثي «كيانا إرهابيا»، إذ أدرجت الجماعة أول مرة عام 2014 منذ انقلابها على السلطة؛ ثم رفعت تصنيفها بهدف الدخول في العملية السياسية اليمنية.

آثار اتساع رقعة الصراع في البحر الأحمر

وأضاف «الموسمي»، خلال رسالة على الهواء، أنَّه كانت هناك مشاورات عقدت على مدى أعوام الحرب العشر، وكان هناك مفاوضات ومشاورات بين المكونات اليمنية المختلفة مع جماعة الحوثيين بهدف السلام ولكن بعد اتساع رقعة الصراع في البحر الأحمر عملت الولايات المتحدة على إعادتها لقائمة الإرهاب.

وتابع أنَّ الترحيب كان واسعا من قبل المكونات المنضوية في إطار الشرعية بهذا القرار وهي أطراف مناوئة بالحوثيين، وكان لهم ترحيب واسع واعتبروا القرار جيدا وإيجابيا وقد يقود الجماعة للسلام ونبذ القوة والكف عن استخدام المدنيين.