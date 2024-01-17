مسؤول سابق في البنتاجون: إدراج «الحوثيين» بقوائم الإرهاب لردع الجماعة اليمنية

قال الدكتور ديفيد دي روش، مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنَّ إعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة «الحوثيين» ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، بهدف معاقبة الجماعة اليمنية المدعومة من إيران، وردعها عن مهاجمة أي سفن، كما أن ذلك يرجع إلى القلق الذي يعقد المساعدات إلى اليمن، وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف «دي روش»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هدف واشنطن كان منع اتساع رقعة صراع هذه الهجمات في البحر الأحمر، وكان هناك درجة كبيرة من الصبر.

وتابع المسؤول السابق بالبنتاجون: «أرفض فكرة أن هذا متصل بما يحدث في قطاع غزة، هذه سردية الحوثيين فقط، وفي 2016 عندما كان هناك رد من الولايات المتحدة لم تكن هناك حرب في قطاع غزة، رغبة الحوثيين هي التحكم في البحر الأحمر».