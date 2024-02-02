أسعار محابس المياه في مصر 2024.. أنوع مختلفة وتبدأ من 50 جنيها

تعمل محابس المياه على التحكم في تدفق الماء ومنع تسربه، وبذلك فهي من أهم العناصر في أي نظام سباكة، وتختلف أسعار محابس المياه في مصر بحسب نوعها وحجمها وماركتها، ونوضح لكم تفاصيل ذلك كله عبر السطور التالية.

أنواع محابس المياه

تقسم محابس المياه إلى عدة أنواع رئيسية، منها:

محابس الكرة

هي المحابس الأكثر شيوعًا، وتتكون من كرة صغيرة تدور داخل جسم الحنفية لفتح أو إغلاق تدفق المياه.

محابس البوابة

وهي محابس تعمل عن طريق رفع أو خفض بوابة داخل جسم الحنفية لفتح أو إغلاق تدفق المياه.

محابس الصمام

محابس تعمل عن طريق تدوير صمام داخل جسم الحنفية لفتح أو إغلاق تدفق المياه.

أسعار محابس المياه في مصر حسب النوع

تتراوح أسعار محابس المياه في مصر حسب نوعها، فمثلا:

- محابس الكرة: تبدأ أسعارها من 50 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه .

- محابس البوابة: تبدأ أسعارها من 100 جنيه وتصل إلى ألف جنيه.

- محابس الصمام: تبدأ أسعارها من 200 جنيه وتصل إلى ألفي جنيه.

أسعار محابس المياه حسب الحجم

تختلف أسعار محابس المياه أيضًا حسب حجمها، فمثلاً:

- محابس المياه ذات الحجم الصغير: تبدأ أسعارها من 50 جنيهًا.

- محابس المياه ذات الحجم المتوسط: تبدأ أسعارها من 100 جنيه.

- محابس المياه ذات الحجم الكبير: تبدأ أسعارها من 200 جنيه.

أسعار محابس المياه حسب الماركة

تختلف أسعار محابس المياه في مصر أيضًا حسب الماركة، فمثلاً:

- محابس المياه ذات الماركات المحلية: تبدأ أسعارها من 50 جنيهًا .

- محابس المياه ذات الماركات العالمية: تبدأ أسعارها من 100 جنيه .

إليك أمثلة على أسعار محابس المياه في مصر حسب مواقع البيع الإلكترونية:

- صمام زاوية مقاس ½ بوصة: بسعر 420 جنيها.

- محبس مياه 13مم و سن 1/2 بوصة: بسعر 35 جنيها.

- محبس زاوية من جروهي 1-2 بوصة، بسعر 425 جنيها.

- محبس بليه 2 لاكور باننجر 50 مل أخضر: بسعر 1240 جنيها.

سعر محبس مياه عمومي

- محبس مياه 13مم و سن 1/2 بوصة (10 قطع): يبلغ سعره 175 جنيه.

- محبس حنفية غساله بي جي نحاس مطلي نيكل: بسعر 100 جنيه.

- طقم 2 محبس زاوية نحاس بالكامل كريستال: بسعر 224 جنيه.

أفضل محبس زاوية في مصر

- محبس زاوية نحاسي من بلازا ماجيك: بسعر 100 جنيه.

- محبس زاوية للشطاف والمرحاض تركي، كروم4.6 من 5 نجوم: بسعر ‎155‎جنيه.‏

سعر محبس نص بوصة

- محبس زاويه نص بوصه - فضي: بسعر 195 جنيه.

- محبس زاويه تفاحه محمل: بسعر 100 جنيه.

سعر محبس مياه 1 بوصة نحاس

- محبس مياه نحاس 1 بوصه: يبلغ سعره 158 جنيه.

عوامل أخرى تؤثر على أسعار محابس المياه

بالإضافة إلى نوع وحجم الماركة، تؤثر عوامل أخرى على أسعار محابس المياه، منها:

جودة الخامات

تؤثر جودة الخامات المستخدمة في صناعة محابس المياه على سعرها، فمثلا المحابس المصنوعة من النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ تكون أكثر تكلفة من المحابس المصنوعة من البلاستيك.

الضمان

تقدم بعض الشركات ضمانًا على محابس المياه، مما يزيد من سعرها.

الموقع

تختلف أسعار محابس المياه حسب الموقع الجغرافي، فمثلا تكون أسعارها أعلى في المدن الكبرى منها في المدن الصغيرة.

نصائح عند شراء محابس المياه

عند شراء محابس المياه، يجب مراعاة الأمور التالية:

- اختيار نوع الحنفية المناسب للاستخدام، إذ هناك محابس مياه خاصة بالحمامات ومحابس مياه خاصة بالمطبخ.

- اختيار حجم الحنفية المناسب، وذلك أنه يجب أن يكون حجم الصنبور مناسبًا لحجم الأنبوب الذي سيتم تركيبها عليه.

- اختيار مادة الحنفية المناسبة، فتختلف المواد المستخدمة في صناعة محابس المياه حسب الاستخدام، فمثلا المحابس المصنوعة من النحاس أو الفولاذ المقاوم للصدأ تكون أكثر مقاومة للتآكل من المحابس المصنوعة من البلاستيك.

- اختيار الحنفية التي تتمتع بضمان، إذ يساعد الضمان على إصلاح أو استبدال الحنفية في حالة حدوث تلف.

- مقارنة الأسعار، فيجب مقارنة الأسعار من عدة أماكن قبل الشراء لاختيار محبس المياه الأفضل سعرًا.