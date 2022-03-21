سرقة محابس خطوط المياه العمومية بعمارات حفر الباطن بالغردقة (صور)

شكى أهالي منطقة عمارات حفر الباطن وسط مدينة الغردقة، صباح اليوم الاثنين، من سرقة محابس خطوط المياه الجديدة التى تم توصيلها منذ أيام لعدد من العمارات بالمنطقة.

سرقة محابس خطوط المياه

وقال حمدي غريب، أحد سكان المنطقة، إنه اكتشف صباح اليوم سرقة المحابس الخاصة بالخزانات التابعة للوحدة السكنية الخاصة به، مشيرا إلى أن الأهالي استيقظوا للذهاب إلى عملهم ومدارسهم واكتشفوا عدم توصيل المياه للمنازل، واكتشفوا أن السبب هو سرقة المحابس بشكل جماعي.

إبلاغ شركة مياه البحر الأحمر

وأخطر عدد من الأهالى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالسرقة، و كان رد مسؤلي الشركة بأنه تم تسليم الأعمال بمجرد الانتهاء منها، وأن الشركة غير مسؤولة عن تأمين المحابس.

وطالب الأهالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتدخل، ومحاولة تركيب محابس جديدة حتى لا تتعرض المنطقة للغرق بسبب وصول المياه حسب جدول التشغيل، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار تشكيل فرق متابعة لتوصيل المياه في أقرب وقت ممكن.

وطالب عدد من الأهالي الجهات الأمنية بالتدخل، وسرعة القبض على السارقين قبل سرقة المحابس العمومية الخاصة بباقي العمارات.

فيما أكدت مصادر أمنية بالغردقة لـ«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بسرقة أي محابس.