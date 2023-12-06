«مياه أسيوط»: ضعف المياه بمركز أبوتيج لتركيب محبس جديد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء أعمال تركيبات للمحابس الخاصة بالمروقات، ضمن أعمال تنفيذ توسعات محطة مياه أبو تيج المرشحة، ما يتسبب في ضعف المياه مساء اليوم الأربعاء.

ضعف المياه

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة تنوه بوصول ضعيف للمياه إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا نتيجة توقف الطلمبات العكرة والمروقات وذلك لتركيب عدد (3) محبس قطر 600 مم وعدد (2) ماسورة قطر 600 مم لزوم خروج المروقات الجديدة، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، والتي من المتوقع أن تتأثر بها الادوار العليا بمركز ومدينة ابو تيج بضعف في المياه.

قنوات التواصل

وأضاف رئيس الشركة أن الشركة سوف تتيح بدائل خلال هذه الأعمال ولذا ترجو الشركة من السادة العملاء بمركز أبو تيج توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف وأن الشركة جميع قنوات التواصل من خلال الساخن 125.