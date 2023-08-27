ضبط متهم بمحاولة سرقة محبس مياه رئيسي بقنا ما أدى لانقطاع الخدمة

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة محبس المياه الرئيسي بإحدى المدن بقنا، ما تسبب في انقطاع المياه عن المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.