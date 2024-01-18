سعر الين الياباني مقابل الجنيه المصري في البنوك.. كم تساوي الـ100 ين؟

يسجل سعر الين الياباني مقابل الجنيه المصري نحو 0.20 جنيه اليوم الخميس في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، لتساوي بذلك الـ100 ين ياباني 20.85 جنيه في البنك المركزي المصري وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الين الياباني اليوم في البنوك

وترصد السطور التالية سعر الين الياباني اليوم الخميس، في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الـ100 ين ياباني في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20.85 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما يبلغ سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، 20.74 جنيه للشراء، و20.89 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني في بنك مصر اليوم الخميس 20.74 جنيه للشراء، و20.87 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الخميس 20.80 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.