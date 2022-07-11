الدولار يتساوى مع اليورو ويرتفع لأعلى مستوى مقابل الين الياباني

تراجع اليورو ليوازي سعر الدولار الأمريكي، اليوم، مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية، وتوقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام.

ووفقاً لموقع «انفستينج»، العالمي يتداول سعر صرف اليورو اليوم، الإثنين، الموافق لـ 11 يوليو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.007 الآن هبوطًا بأكثر من 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.

الحرب في أوكرانيا تقيد إمدادات الغاز الأوروبية

وقال الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.

وقال كينيث بروكس، محلل إستراتيجي العملات في سوسيتيه جنرال «OTC: SCGLY»: «المثير للاهتمام أننا نعكس ارتدادنا من يوم الجمعة».

وأضاف: «يبدو من المرجح أننا سنختبر التكافؤ - لدينا تقريران كبيران من الولايات المتحدة ويمكن أن يكون ذلك محفزًا آخر»، في إشارة إلى بيانات التضخم ومبيعات التجزئة.

مرجح ارتفاع اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية

وانخفضت العملة الموحدة اليورو، في آخر مرة بنسبة 0.8٪ عند 1.0105 دولارات أمريكية بفضل المكاسب الكبيرة للدولار حيث استحوذ النفور من المخاطرة على المستثمرين وانخفض إلى حافة التعادل عند 1.0072 دولار يوم الجمعة بعد صدور رقم الوظائف الأمريكية الأكبر المتوقع لشهر يونيو قبل أن يرتد أعلى.

وأكد «بروكس»، إنه من المرجح أن يرتفع اليورو بمجرد تحسن التوقعات الاقتصادية الأوروبية وإذا تضاءل نطاق الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحسب «انفستينج».

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال 24 عامًا مقابل الين بعد أن أظهرت الانتخابات القوية للائتلاف المحافظ الحاكم في اليابان عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة ووصل إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو الأقوى منذ أواخر عام 1998. وارتفع آخر مرة بنسبة 0.7٪ عند 136.07.