من فؤاد إلى النبي دانيال.. تفاصيل إعادة تطوير 127 عمارة تراثية في الإسكندرية

تطوير كبير تشهده محافظة الإسكندرية تحديدا في مناطق وسط المدينة العريقة، فبعدما جرى تطوير محطة مصر خلال الشهور الماضية، ثم شارع فؤاد بمحطة الرمل تزامنا مع إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني؛ اتجهت أيدي العمل في الوقت الراهن إلى شارع النبي دانيال الذي يعد حلقة الوصل بين محطة مصر وشارع فؤاد ليأخذ نصيبه من التطوير بين كلا الجانبين كونه أقدم شوارع الإسكندرية أيضا.

ويعتبر تطوير شارع النبي دانيال حلقة جديدة من مسلسل تحديث وسط الإسكندرية التي تعد أعرق مناطق المدينة الساحلية، وتحوي أغلب الأماكن الأثرية والتراثية ما يزيد من جمال المنطقة للترويج السياحي، الأمر الذي تبعه مٌخطط لتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية، في ذلك النطاق للحفاظ عليها وعودتها إلى سابق عهدها.

تكامل تطوير مناطق وسط الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تكاملا بين تطوير شارع النبي دانيال وما تم في كلا من ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني؛ بهدف إعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

تطوير 127 مبنى تراثي بشارعي النبي دانيال وفؤاد بالإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة بإجمالي 127 مبنى في كلا الشارعين.

وأوضح أنه في شارع النبي دانيال يوجد نحو 15 مبني تراثيا بالشارع، يجرى تطويرهم وفقا لكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها.

وأشار إلى أن ذات الأمر تم في شارع فؤاد بمحيط المتحف اليوناني الروماني، إذ جرى دهان 112 عمارة بذات اللون بهدف الحفاظ على الهوية البصرية لهذا المكان.