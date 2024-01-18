«الصحفيين» تستضيف وزير الخارجية الأسبق لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت لجنة الشؤون العربية والخارجية في نقابة الصحفيين، تنظيم حوار مفتوح مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى، وذلك في تمام الساعة السادسة يوم الاثنين المقبل بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بمنى النقابة.

العدوان الصهيوني على غزة

وأضحت النقابة في بيان، أن الحوار سوف يدور حول المتغيرات السياسية الراهنة، وتداعيات العدوان الصهيوني على غزة.

ولفتت النقابة إلى أن اللقاء يعده الكاتب الصحفى حازم الملاح، ومن المقرر أن يتم مناقشة المتغيرات السياسية الراهنة، وتداعيات العدوان الصهيوني على غزة، بمقر النقابة.