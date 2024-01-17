«الصحفيين الفلسطينيين»: تجاهل قرار محكمة العدل سيحرج المجتمع الدولي

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن إسرائيل على مدار 75 عاما من احتلالها للأراضي الفلسطينية لم تلتزم ولم تحترم عشرات ومئات القرارات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة وغيرها، حتى في الأمور الصغيرة التي تتعلق بحال الأسرى الفلسطينيين أو التنقل أو علاج المصابين وسفرهم، وهذا هو نهج إسرائيلي دائم، ونتساءل عما سيحدث بعد محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث نأمل هذه المرة أن يكون المشهد مختلف.

أكثر من 30 ألف ضحية فلسطينية من أطفال ونساء والصحفيين والأطباء

وأضافت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنه كي يرى العالم حقيقة إسرائيل كان لابد عمليا أن يكون هناك أكثر من 30 ألف ضحية فلسطينية من أطفال ونساء والصحفيين والأطباء وعدد كبير من الجرحى، موضحة أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري، سيكون الأمر محرجا للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي خصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث سيحال الأمر لمجلس الأمن.

قرار محكمة العدل الدولية سيحال لمجلس الأمن لتطبيقه

وأكدت أن قرار محكمة العدل الدولية سيحال لمجلس الأمن لتطبيقه، وفي هذه الحالة ستكون العين على الولايات المتحدة، وهل ستقف أمام خرق القرار، فالولايات المتحدة في وضع صعب للغاية، خصوصا وأن الأمريكيون ينزلون للشارع لمساندة الفلسطينيين، وهناك انتخابات على الطريق.

وشرحت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن أمريكا التي تنادي طوال الوقت بحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية باتت متهمة اليوم.