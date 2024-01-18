قبول دفعة جديدة بالمشروع القومي للموهبة الحركية في الشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية قبول دفعة جديدة من الأطفال للمشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الشرقية، الاثنين المقبل، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق في تمام الساعة العاشرة صباحا.

اكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال في سن مبكر

وأشارت مديرية الشباب والرياضة خلال بيان رسمي أن الهدف من البرنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال في سن مبكر وتأهيلهم بدنيا وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة، مشيرة إلى فتح التقدم للأطفال من مواليد 2015 _ 2016 _ 2017.

المشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الشرقية

وأوضحت أن المشروع ينفذ برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومي للموهبة الحركية، وبمتابعة وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور رضا ربيع المشرف العام للمشروع.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم وفقا للشروط الموضحة على النحو التالي:.