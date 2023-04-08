استمرار فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية وتدريبات «الموهبة الحركية»

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن مراكز الشباب والرياضة والأندية المختلفة تقوم بتنفيذ برنامج شهر رمضان المبارك 2023، وتشمل دورات رياضية وورش عمل وندوات تثقيفية، موضحا أن بعض مراكز الشباب بالمحافظة اختتمت الدورة الرمضانية.

وقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة فتح مراكز الشباب أمام الجميع طوال شهر رمضان، مع إقامة برامج ثقافية ورياضية لتوعية الشباب والفتيات وتنمية المهارات.

أولمبياد المحافظات الحدودية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء أن التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الرابعة مستمرة داخل مراكز الشباب بالمحافظة، حيث شهد مركز شباب الساحل تصفيات بطولة الشطرنج استعدادا لصعود الفرق الفائزة بخليج العقبة وخليج السويس ثم النهائي على مستوى المحافظة.

وفي مدينة دهب استمرت التصفيات لخماسي كرة القدم، كما شهدت مدينة أبورديس المنافسات في تنس الطاولة وكرة القدم، موضحا أن فعاليات الأولمبياد يجري تنفيذها على مدار شهر كامل العديد في الألعاب الرياضية، لشباب وفتيات 6 محافظات، هي جنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى شمال سيناء.

يأتي ذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومراكز الشباب والأندية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتختتم الفعاليات بمحافظة مطروح في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات.

المشروع القومي للموهبة الحركية

وأضاف «فتحي»، أن تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية مستمرة في شهر رمضان المبارك في الاستاد الرياضي بالطور، بإجمالي 113 لاعبا ولاعبة، مشيراً إلى أن المشروع القومي للموهبة الحركية يهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، حيث يبدأ بانتقاء الأطفال المشاركين، بالإضافة إلى اختيار المدربين المتخصصين للعمل بالمشروع وفقا للضوابط الموضوعة، وتتم الاختبارات بشفافية تامة من أجل مستقبل أفضل للناشئين.

ويعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.