131 لاعبا يشاركون في تدريبات مشروع الموهبة الحركية بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في السويس عن مشاركة 131 لاعبا ولاعبة، في تدريبات مشروع الموهبة الحركية من أبناء المدينة الباسلة.

تدريب لاعبين ولاعبات الموهبة الحركية ثلاثة أيام كل أسبوع

حددت مديرية الشباب والرياضة في السويس، مواعيد تدريب اللاعبين واللاعبات في تدريبات الموهبة الحركية في السويس بأنها تجري على مدار 3 أيام من كل أسبوع، إذ يشارك 131 لاعبا ولاعبة أيام الاثنين والأربعاء بالصالة المغطاة والجمعة باستاد السويس من كل أسبوع، على أن يتم تقديم شهادات تقدير للاعبين الـكثر التزاما في المشروع.

رياضة السويس المشروع القومي للموهبة الحركية مشروع واعد

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن المشروع القومي لتدريبات الموهبة الحركية مشروع واعد يتم من خلاله اكتشاف المواهب والقدرات الخاصة للاعبين ورعايتها.