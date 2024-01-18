متحدث فريق جنوب أفريقيا القانوني لـ«الوطن»: إسرائيل مسؤولة عن بطء وصول المساعدات

قال زين دانجور، المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ومدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة عن بُطء وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ومحاولة تهجير الفلسطينيين، جزء من محاولة إسرائيل طرد الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، إن رد الفعل على رفع جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حظى بتأييد الغالبية العظمى من مواطني جنوب أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مشاهد الأطفال والنساء والمُسنين وغيرهم من المدنيين، الذين يُقتلون بشكل جماعي في غزة، حفزت المواطنين العاديين في جنوب أفريقيا، على دعم الموقف الذي اتخذته الدولة في محكمة العدل الدولية.

جنوب أفريقيا تقدم دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي

وكانت جنوب أفريقيا قدمت دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية للمواطنين المدنيين في قطاع غزة، ودعمتها جنوب أفريقيا بواسطة فريق من المحامين بالوثائق في 84 صفحة، وتُقدم دلائل إدانة لإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

واستمرت المحاكمة لمدة يومين، اليوم الأول قدم فيه فريق المحامين الوثائق والأدلة لإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي اليوم الثاني، قام فريق الدفاع من محامي دولة الاحتلال بالدفاع عن الدعوى.

استقبال كالأبطال

واستقبل مواطنو جنوب أفريقيا فريق المحامين كالأبطال، بسبب الطريقة المهنية التي قدموا بها حججهم واستخدام مهاراتهم لتوضيح الانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة، بحسب «دانجور»، مضيفًا، أن قضية جنوب أفريقيا مبنية على الحقائق والقانون.

الرد الإسرائيلي جاء خاليًا من الحُجج القانونية

وتحدث عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، عن أن الرد الإسرائيلي جاء خاليًا من الحُجج القانونية السليمة التي تهدف إلى تقديم تأكيدات سياسية زائفة وحجة ضعيفة لمحاولة منع المحكمة من الموافقة على التدابير المؤقتة، وإيقاف النظر في الدعوى، مؤكدًا أن ذلك يتنافض مع الحقائق والحجج القانونية التي تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة والتي استهدفت بشكل رئيسي الأطفال والنساء.

ويأمل المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في محكمة العدل أن تعمل الدول الأخرى أيضًا على منع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والمعاقبة عليها، مضيفًا: «ذلك واجبهم أيضًا».