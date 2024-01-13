مغربي وصومالي ولبناني.. من هم القضاة العرب في هيئة محكمة العدل الدولية؟

شهدت محكمة العدل الدولية، خلال الساعات الماضية، مناقشة الدعوى المرفوعة من قِبل دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعقد المحكمة الدولية جلساتها بحضور نحو 15 قاضياً، يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 3 قضاة عرب.

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن القضاة العرب في محكمة العدل الدولية، وهم ثلاثة قضاة، يمثلون 20% من الأصوات في هيئة المحكمة، التي ستصوت لقبول الدعوى أو رفضها، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

القاضي المغربي محمد بنونة

محمد بنونة، القاضي والدبلوماسي المغربي السابق، هو واحد من الـ15 قاضياً الذين يتولون مسؤولية النظر في الدعوى القضائية المقامة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

- ولد المغربي محمد بنونه في مدينة مراكش عام 1943.

- لديه خبرة طويلة في مجال القانون الدولي وقد عمل في المحاكم الدولية كقاضٍ.

- في الفترة بين عامي 1998 و2001 كان عضوًا في الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا.

- في عام 2002 إلى 2005، كان قاضيًا في محكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.

- شغل منصب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2001 إلى 2006.

- وفي فبراير 2006، تم انتخابه لأول مرة كعضو في محكمة العدل الدولية.

القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف

عبد القوي أحمد يوسف، هو خبير في مجال القانون الدولي، يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ويعمل كعضو في معهد القانون الدولي، ويشغل أيضاً عضوية لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

كما يشغل القاضي الصومالي عبدالقوي أحمد يوسف عضوية المجلس الدولي للتحكيم التجاري، ومؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، قدم إسهامات هامة في تعزيز فهم القانون الدولي في القارة الأفريقية.

القاضي اللبناني نواف سلام

نواف سلام، هو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاز على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.

عمل «سلام» كمحاضر في جامعة السوربون وكان باحثًا زائرًا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، بالإضافة إلى ذلك، قام بممارسة مهنة المحاماة.

وشغل القاضي اللبناني منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 2007 إلى 2017.