«سر الصندوق» لرابعة الختام كتاب جديد يبحث في أسرار المبدعين

صدر الكتاب الخامس للكاتبة الصحفية رابعة الختام، بعنوان «سر الصندوق»، عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، وهو عبارة عن مجموعة حوارات صحفية أدبية أجرتها الكاتبة، مع اثنتي عشرة شخصية من الأدباء والمبدعين، منهم الروائي عادل سعد الحاصل على جائزة الطيب صالح، والروائي وحيد الطويلة، والمذيعة والأديبة أميرة بهي الدين، والباحث التراثي درويش الأسيوطي، وغيرهم.

ترنيمة أدبية تسبر أغوار الكتاب والمبدعين

وجاء على غلاف الكتاب، أن «سر الصندوق» ترنيمة أدبية تسبر أغوار الكتاب والمبدعين، وتثري الحالة الثقافية بما تكشفه من أسرارهم وطقوسهم وآرائهم، فيما يخص الأدب والفن والثقافة والإبداع عموما، سجل أدبي حافل يحمل بين طياته أفكارا لاثني عشر مبدعا في مختلف مجالات الأدب والفن، من رواية وقصة ومسرحية وشعر وبحث ونقد وإذاعة وفن تشكيلي، بأسلوب أدبي رصين، يمنحك فكرة عن الوضع الأدبي والفني والثقافي، في الـ50 سنة الأخيرة، عبر أجيال مختلفة ومتعاقبة.

وتقول رابعة الختام على الغلاف: «هائمًا على وجهك تريد أن تسد جوعك للقراءة بوجبة دسمة لكنها لا تثقل معدتك، يمكنك مصاحبتنا في هذا الكتاب، لتتعرف على حكايات بعض الأدباء والمبدعين مع الكتابة الإبداعية.. سائراً في عتمة الطريق، يمكنني الأخذ بيديك، للتعرف على خريطة الجديد في عالم الكتابة والأدب. لكن إحذر عزيزي القارئ أن تصطحب كتابي معك إلى السرير، حواراتي لا تصلح للقراءة في النصف ساعة الأخير قبل النوم، بعض ضيوفي ماكرين يحاولون إيقاظ عقلك من غفلته، وخربشة جدار الصمت بإجابات صادمة أحيانًا».

معلومات عن الكاتبة رابعة الختام

يذكر أنه صدر للكاتبة، «مشاهدات في الحياة»، عن العلاقات الإنسانية، «هكذا قالوا» مجموعة حوارات لكبار لكتاب ومبدعين، «أسرة للبيع» مجموعة قصصية، وتحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان «وزن الظل»، رواية «قبر في شارع».

ورابعة الختام صحفية مصرية، عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب، رئيس القسم الثقافي بمجلة العمل، كاتبة في عدة إصدارات مصرية وعربية.