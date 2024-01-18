مصطفى محمود في معرض الكتاب 2024.. أين تجد الطبعات الجديدة لإصداراته؟

أعلنت دار ديوان للنشر إصدار طبعات جديدة بأغلفة وإخراج مبتكر لكتب الدكتور مصطفى محمود، في أول ظهور لها بمعرض الكتاب 2024، والذي ينطلق 25 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وذكرت الدار عبر صفحتها الرسمية: «تعود كتب مصطفى محمود للظهور مع مطلع هذا العام في حُلة جديدة، في باقة تضم العناوين التالية: (الروح والجسد، الوجود والعدم، لغز الحياة، لغز الموت، 55 مشكلة حب، في الحب والحياة، أنشايد الإثم والبراءة، الأحلام، حوار مع صديقي الملحد، رحلتي من الشك إلى الإيمان، الله والإنسان، الله)».

مكان كتب مصطفى محمود في معرض الكتاب

وأوضحت الدار أنَّ الإصدارات ستكون متوفرة في جناح ديوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية – صالة 1 جناح A15.

وأعلنت ديوان للنشر في اكتوبر 2023 تعاقدها مع ورثة الدكتور مصطفى محمود أصحاب حقوق نشر مؤلفات المفكر الراحل، موضحة أن التعاقد يمتد لـ 12 عامًا ويشمل 88 عملًا تمثل مجموعة الإصدارات والمؤلفات الكاملة للكاتب الكبير.

يعد الراحل مصطفى محمود أحد كبار الكتاب المصريين، حيث أصدر عشرات المؤلفات في مجالات متعددة جمعت بين المقال الصحفي وأدب الرحلات والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتأملات الفلسفية والخواطر الإيمانية.