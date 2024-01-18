أستاذ آثار: شعار معرض الكتاب يدل على الهوية المصرية

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إنّ شعار معرض الكتاب يدل على الهوية المصرية، موجهًا الشكر والتقدير للفنان التشكيلي أشرف رضا مصمم الشعار، إذ استوحى الشعار رمزًا من أهم الرموز في الحضارة المصرية القديمة والمصريين نفسهم حينها كانوا يقدسون هذا الرمز المتمثل في المعبودة سشات.

المعبودة سشات رمز للكتابة في مصر القديمة

وأضاف «بدران»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المصري القديم اعتبر المعبودة سشات رمز للكتابة والمعرفة والعلم والحساب والطب ولسحر والبناء والعمارة والفلك، مشيرا إلى أنّ هذه المعبودة كان لها كهنة يؤدون الشعائر الجنائزية الخاصة بها من الأسرة الثالثة حتى العصر الروماني، وهذا دليل على أهمية هذه المعبودة طوال الحضارة المصرية القديمة.

وتابع بأنَّ المناظر التي تظهر على جدران المعابد والبرديات تبين المعبودة سشات وهي تسجل السنوات الخاصة بحكم الملك في العيد اليوبيلي الذي ﻴﺘمّ اﻻﺤﺘﻔﺎل خلاله ﺒﺎﻨقضاء اﻟﻌﺎم اﻟﺜﻼﺜﻴن ﻟﻟﻤﻟك.

كانت وزارة الثقافة، أعلنت تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 من العام الجاري، والذي يأتي تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وينطلق في الفترة من 25 يناير 2024 حتى 6 فبراير 2024، ويأتي تصميم لوجو المعرض حاملا لصورة الإله «سشات» التي ترمز للكتابة والمعرفة في عصر مصر القديمة، إذ تظهر على هيئة امرأة، متوجة بشكل من 7 وحدات يشبه النجمة، مثبتًا على قمة عامود أو سارية.