مفاجأة من القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة بشأن إذاعة لقاء مصر وغانا في أمم أفريقيا

بينما تبحث الجماهير المصرية عن طريقة لمشاهدة مباراة مصر وغانا والقنوات المفتوحة، في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا، كان هناك مفاجأة غير متوقعة في انتظارهم.

الجماهير التي تسعى لمشاهدة المباراة مجانا وبدون تشفير، كانت تمني النفس بمتابعتها عبر قناة الجزائرية الأرضية، والتي نقلت المباراة الأولى للفراعنة أمام منتخب موزمبيق، من خلال ضبط ترردها عبر أجهزتهم.

مفاجأة غير متوقعة من قناة الجزائرية الأرضية بشأن إذاعة مباراة مصر وغانا

القناة الجزائرية، كشفت عن المباريات الـ17، التي حصلت على حقوق بثهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي ليس من بينهم مباراة مصر وغانا.

وتأتي المباريات التي ستنقلها قناة الجزائرية الأرضية على النحو التالي:

- 3 مباريات للجزائر بالدور الأول

- 6 مباريات من الدور الأول منها مباراة مصر وموزمبيق

- مباراتان في ثمن النهائي

- مباراتان في ربع النهائي

- مباراتا نصف النهائي

- مباراة تحديد الثالث والرابع

- المباراة النهائية

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا والتردد؟ تأتي أبرزها على النحو التالي:

- فوكس سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق التردد:

12418-H-30000