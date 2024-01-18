مراكز شباب كفر الشيخ تستعد لمباراة مصر وغانا.. شاشات وبرجكتور

وجّه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإعداد شاشات لعرض مباراة مصر وغانا الليلة، بمراكز شباب وأندية المحافظة، لدعم مشوار المنتخب الوطني فى بطولة الأمم الأفريقية، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تزويد المنشآت الرياضية بـ «بروجوكتور» وشاشات تليفزيون

وأكد وكيل الوزارة، أن الجميع يقف صفاً واحداً خلف المنتخب الوطني، متمنياً فوز المنتخب على منافسيه حتى العودة بكأس البطولة للمرة الثامنة، لافتاً أنه تم تزويد بعض المنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل أحداث وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير المشروعات، وينقل الحدث المُنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالتنسيق مع المركز الإعلامي بالمديرية، منذ بداية الاستعدادات الأولية بالهيئات الشبابية والرياضية حتى انتهاء المباريات.

بطولة كأس الأمم الأفريقية

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق، في مباراة مثيرة انتهت بتعادل 2-2، ساعياً للفوزعلى منتخب غانا، في مباراته التي ستُقام الليلة في الساعة الـ10 مساءً، على ستاد فيليكس أوفوي بوانيي، بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار، ضمن الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.