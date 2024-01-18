القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا.. «كله هيتفرج ببلاش»

عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ونظيره منتخب غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، حيث من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويبحث عشرات الآلاف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تقدم «الوطن»، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا، بتردداتها المختلفة، في إطار ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة، «كله هيتفرج ببلاش»، وهي كالتالي:

- قناة الجزائر الأرضية

تتواجد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا ويمكن ضبطها كالتالي:

- ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

- ادخل القائمة الرئيسية.

- اضغط على زر Menu.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق.

شفرة قناة الجزائر الأرضية

- يمكنك إدخال الشفرة المفتوحة على تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات لمتابعة كأس أمم أفريقيا، وهي: 1100001100000000

- توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

- قناة الرياضية المغربية

قناة الرياضية المغربية الأولى نايل سات.

- تردد: 11642

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة تيلي تشاد Amos 4W

- تردد: 11207

- استقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500- عامل تصحيح الخطأ: 5/6

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة فوكس سبورت

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم.

اختر التركيب.

اختر التركيب اليدوي.

حدد القمر الصناعي وقم بضبطه على نايل سات.

أدخل التردد.أدخل معدل الترميز.أدخل الاستقطاب.

أدخل معدل تصحيح الخطأ.

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