«اتحاد عمال مصر»: نترقب إطلاق حزمة جديدة للدعم وتحسين الأجور بحلول شهر رمضان

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة من الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر زيادات مستمرة للحد الأدنى للأجور، وبعض إجراءات الحماية التي تمت والاهتمام بأصحاب الدخول الضعيفة، وبالفعل نجحت في رفع دخولهم بإطلاق حزم اجتماعية، لافتا إلى معاشات «تكافل وكرامة»، وغيرها من المبادرات والقرارات التي ترمي لمصلحة المواطن وتحسين مستوى المعيشة في المقام الأول.

جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين

وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ تعديل هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى استهدفت الدولة منه معالجة الأجور المتدنية، قائلاً: «نتيجة حزمة إجراءات وقرارات، أصبح كثير من العاملين بـ القطاع الخاص اليوم يتمنون العمل بالجهاز الإداري للدولة، لما يتمتع به من انتظام الأجور ووجود حد أدنى لكل درجة وظيفية».

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «وزارة المالية أعلنت عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة لـ الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك يؤكد اهتمام الدولة بالفئات الأقل دخلاً، من أصحاب المعاشات والحد الأدنى للأجور، وبالفعل في خطة الدولة أن يكون النصيب الأكبر من الزيادات لهذه الفئات، ونأمل أن يتم إقرارها مع دخول شهر رمضان باعتباره يتطلب مستلزمات ومصروفات أعلى، وبالتالي يستيطعون الوفاء باحيتاجاتهم».

واستطرد: «الحوار المجتمعي حول الموازنة العامة للدولة وأولويات الإنفاق، هو طرح مفيد وجزء هام من الحوار الوطني، نستطيع من خلاله المشاركة وطرح الآراء والأفكار التي قد تساهم وتساعد في تطوير الأداء الاقتصادي الفترة المقبلة، والهدف من تنظيم المؤتمرات الاقتصادية، هو الخروج برؤى جديدة للمستقبل».