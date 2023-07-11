مدبولي: القطاع الخاص المصري قادر ولديه ثقة في الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات، برنامج مصري خالص يتم تنفيذه بغض النظر عن أي اتفاقيات أو إجراءات، مؤكدا أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدا أن تخارج الدولة منذ عام كان لقطاع خاص أجنبي مع صناديق استثمار سعودية وإماراتية، واليوم يتم التخارج من أجل قطاع استثمار مصري.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القطاع الخاص المصري قادر ولديه الملاءة المالية، والأهم أن لديه ثقة في الدولة المصرية، ويرى أن الأمور تتحسن وتتطور، وبالتالي يستثمر في الدولة، مؤكدا أن العمالة ومميزاتها تحكمها الإجراءات والقوانين المنظمة لتشغيل العمالة وحقوقها.

مدبولي: الحكومة تستعد لطروحات جديدة

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تستعد لطروحات جديدة، ولكن المرحلة الأولى تم الانتهاء من 25% منها، ويتم التحرك بقوة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كان هدفه تجهيز 50 شركة للطرح، وهو ما يؤكد استدامة الموضوع.