سارة حازم: «الإخوان الإرهابية» تدعم كل الروايات الإسرائيلية المستهدفة لمصر

استنكرت الإعلامية سارة حازم طه، دعم جماعة الإخوان الإرهابية لكل الروايات الإسرائيلية التي تستهدف النيل من الدولة المصرية، مشيرة إلى أن كل روايات الإخوان تتوافق مع روايات المحتل الإسرائيلي في كل الملفات، وكلاهما أصبحا «فريقين ضد مصر».

وأضافت، خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية يدعي مسئولية مصر التامة عن معبر رفح، وبعدها مباشرة وجدنا الإخوان يدعمون الرواية الإسرائيلية.

وتابعت: «أنت كإخواني أو معارض لو معاك عقل مش مصدق إسرائيل في إبادة 23 ألف شهيد فلسطيني؟، ومصدق اتهامها لمصر؟!»، لافتة إلى أن الإخوان يتحالفون مع إسرائيل بهذه التركيبة العجيبة المقززة، فأي رواية إسرائيلية مضللة ضد مصر الإخوان فورا تصدق على الرواية وتدعمها وتنشرها.

وأردفت: «لما ادعت إسرائيل أن في رشاوى تدفع عند معبر رفح، الإخوان تقول آمين، ومنصاتهم الإلكترونية زي الجراد تنتشر في كل حتة لنشر الأكاذيب».

واختتمت: «إنتوا كإخوان أصبحتم أقوى من المنصات الإعلامية الإسرائيلية في الترويج لدولة الاحتلال، وطالما الأمر ضد مصر فتقولوا آمين».