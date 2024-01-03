سعيد توفيق يكشف سبب انتشار ظاهرة الإلحاد في عهد حكم الإخوان

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن سبب انتشار ظاهرة الإلحاد بعد حكم الإخوان، هو فقد بعض الناس الصلة والوعي بروح الدين حيث يميل بعض الشباب للإلحاد.

وأضاف توفيق خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ذات مرة كان يصلي الجمعة بأحد المساجد بقرية سياحية، وكانت في ذكرى الإسراء والمعراج، ووجد الخطيب وقتها يقول في الناس إن سيدنا جبريل له 6 أجنحة كل جناح منهم طوله مابين السماء والأرض، مؤكدًا أن هذه خرافات وعندما يعتلي المنابر ناس وعيهم الديني مغيب ولا يستطيعيون مواجهة عقل الشباب ولا يفهمون الدين حق الفهم فهذا يؤدي لإلحاد الشباب.

وأكد أستاذ علم الجمال أن الشباب يميل للإلحاد وينفر من هذا الخطاب الديني، والإخوان والسلفيين روجوا لهذا الخطاب الخرافي والسلفيين أكثر من الإخوان.