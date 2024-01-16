يسري عبدالله لـ«الشاهد»: بعض المثقفين فرّوا من المعركة وقت الإخوان

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن بعض المثقفين فرّوا من المعركة وقت الإخوان، وهناك تساؤلًا هامًا يطرح نفسه، وهو: هل وزارة الثقافة ملك للشعب المصري أم مجموعة من المثقفين؟ مؤكدًا أنها لابد أن تقدم القيمة المضافة للجمهورية الجديدة.

مواجهة الجماعات المتطرفة

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه العصابات الممثلة في المتطرفين والجماعات في 10 سنوات، مؤكدًا أنه: تساءل لماذا فرّت الثقافة من المعركة؟، وكان وجودها باهتًا ولم يكن مؤثرًا وقت الإخوان.

وتابع، أنه يوجد مثقفين شجعان وقفوا وواجهوا وكانوا في القلب وناس لم تفقد البوصلة طوال الوقت، ولكن كان هناك نوعا من فقدان البصلة لدى البعض، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هي من عملت البوصلة ووضعت خطًا أحمر وأعادت الأمور لنصابها.